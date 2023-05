Biden roept opnieuw op aanvalswapens te verbieden na drama in Texaanse stad

De Amerikaanse president Joe Biden heeft het Congres zondag opnieuw opgeroepen aanvalsgeweren te verbieden nadat een schutter zaterdag acht mensen, onder wie kinderen, had gedood in een winkelcentrum in Allen, Texas.

Biden veroordeelde de “zinloze daad van geweld” en gaf opdracht de vlaggen boven het Witte Huis en de federale en militaire gebouwen halfstok te hangen als eerbetoon aan de slachtoffers.

De Amerikaanse president riep het Congres opnieuw op om aanvalsgeweren te verbieden en maatregelen te nemen om de toegang tot wapens te beperken.

“Te veel families hebben lege stoelen rond hun tafel. Republikeinse Congresleden kunnen niet schouderophalend blijven reageren op deze epidemie”, zei hij.

Het Texas Department of Public Safety identificeerde zondag de schutter in Allen als Mauricio Garcia, een 33-jarige man uit Dallas. Op door CNN vrijgegeven videobeelden is te zien hoe de schutter op de parkeerplaats van het winkelcentrum uit een auto stapt en het vuur opent. Hij is gekleed in paramilitaire kleding.