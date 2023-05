Belg komt om het leven na val vanop 200 meter hoogte in Frankrijk

Een 55-jarige Belg is zondag in Frankrijk dood aangetroffen door de hulpdiensten aan de voet van een klif bij Roc Cornafion. Volgens de hulpdiensten heeft hij een val van op bijna 200 meter hoogte gemaakt.

Zaterdagavond werd de man als vermist opgegeven door zijn partner, die hem aan de luchthaven van Genève met de wagen kwam oppikken. Aan het tweede verblijf van de man in Villard-de-Lans troffen ze zijn auto wel aan, maar van hem was geen spoor te bekennen. Een zoekactie leverde niets op, tot zondagochtend dan toch zijn gsm-signaal gelokaliseerd kon worden in Saint-Paul-de-Varces, op een 50-tal kilometer van dat tweede verblijf.

Met behulp van helikopters en drones werd het lichaam daar zondagochtend rond 9.30 uur gevonden, aan de voet van een klif bij Roc Cornafion, in het Vercors-massief. De man maakte er volgens de hulpdiensten een val van op goed 200 meter hoogte.

De politie heeft een onderzoek naar de feiten opgestart.