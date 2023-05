Chinese minister van Buitenlandse Zaken bezoekt drie Europese landen

De Europese rondreis van de Chinese minister duurt tot vrijdag, en komt er nu China toenadering zoekt tot Europa in een context van oplopende spanningen met de Verenigde Staten.

China hintte de voorbije weken er ook op in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de rol van bemiddelaar te willen opnemen. Twee weken geleden had de Chinese president Xi Jinping nog een langverwacht telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski, voor het eerst sinds de Russische inval 14 maanden geleden van start ging. Welke onderwerpen Qin in Berlijn, Parijs en Oslo zal bespreken, werd nog niet bekendgemaakt.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken meldde maandag wel dat minister Qin een ontmoeting had met de Amerikaanse ambassadeur in Peking, Nicholas Burns. Het was weken geleden dat ‘s werelds twee grootste economieën elkaar op zo’n hoog niveau ontmoetten. Qin vroeg de Amerikaanse gezant om als “brug” tussen de twee landen op te treden. “Topprioriteit is het stabiliseren van Chinees-Amerikaanse relaties, een neerwaartse spiraal vermijden en ongevallen tussen China en de Verenigde Staten te vermijden.”