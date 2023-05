Zelenski bij herdenking WO II: “We zullen Russen net als nazi’s verslaan”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski staat maandag stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 78 jaar geleden. Hij vergelijkt het kwaad van toen met de oorlog die nu woedt in Oekraïne en zegt dat de Russen “net als het nazisme” verslagen zullen worden. Dat zegt hij in een toespraak die op sociale media verspreid wordt.

“Net zoals we toen samen het kwaad verslagen hebben, zullen we een gelijkaardig kwaad nu samen vernietigen”, aldus Zelenski. “Dat kwaad is nu anders, maar heeft hetzelfde doel: onderwerping of vernietiging.”

De Oekraïense president dient maandag een wetsontwerp in bij het parlement om 8 mei voortaan officieel om te dopen tot de Dag van Herdenking en Overwinning op het Nazisme in de Tweede Wereldoorlog van 1939-1945.

Dag van de Overwinning

Lange tijd vierde Oekraïne, net als Rusland en veel andere oud-Sovjetstaten op 9 mei de Dag van de Overwinning. Door het tijdverschil viel de definitieve overgave van de nazi’s daar namelijk net op een andere datum in dan in West-Europa. In Moskou staat voor morgen/dinsdag een grote militaire parade gepland.

Nu wil Zelenski op 9 mei officieel de Dag van Europa vieren, een dag waarop de vrede en eenheid van Europa centraal staat. Op 9 mei 1950 zag de Schumanverklaring het licht, de eerste aanzet tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de EU. Kiev hoopt snel lid te kunnen worden van de unie.

De president benadrukt dat zijn land niet alleen staat in de huidige strijd tegen de Russen, maar zij aan zij met bondgenoten uit “het vrije Europa”, net als tijdens de Tweede Wereldoorlog.