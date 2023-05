Rania Boutiebi pakt met Club YLA zes op zes tegen landskampioen Anderlecht: “Wel niet tevreden met vijfde plaats”

Club YLA is de enige ploeg die 6 op 6 wist te pakken tegen landskampioen Anderlecht. Het levert geen extra punten op, maar qua prestige kan het wel tellen. Voor wie zich afvraagt of paarswit na het titelfeestje op halve kracht naar Brugge afreisde, heeft spits Rania Boutiebi een duidelijk antwoord.

“Anderlecht begon met veel intensiteit en druk aan de wedstrijd. De bezoeksters leken eerder extra gemotiveerd om hun titel in de verf te zetten”, aldus Boutiebi. “Wij konden die openingsfase zonder tegengoal doorstaan en namen de match nadien in handen. Via een mooi uitgespeelde aanval wist Sakina Ouzraoui er 1-0 van te maken, en zelf kon ik net voor rust na goed druk zetten van Angel Kerkhove de 2-0 op het bord zetten. Na de rust ging Anderlecht weer op het gaspedaal staan en moesten wij vol aan de bak. Na de 2-1 was het even zoeken, maar gelukkig hielden we het hoofd koel en konden we in de slotfase nog de bevrijdende 3-1 scoren. Wie dus beweert dat Anderlecht het een beetje liet lopen, heeft ongetwijfeld de wedstrijd niet gezien.”

De slotmatch op Standard van komende zaterdag zal voor blauw-zwart niets meer aan de huidige vijfde plaats in de stand veranderen. “Voor een vijfde plaats hadden we vooraf niet getekend, laat dat duidelijk zijn”, aldus Boutiebi. “We begonnen met een 0-4-zege op Anderlecht heel sterk aan Play-Off 1 en zijn met een 4 op 6 tegen Genk en Anderlecht nu ook weer op dreef. Jammer dat we het in bepaalde wedstrijden wat hebben laten afweten. We zijn ervan overtuigd dat er meer in zat dan die vijfde plaats. Nu willen we ons nog één keer smijten op het veld van Standard. Eenvoudig wordt het niet, zeker niet voor mij en onze andere spitsen (lacht). De verdedigers van Standard gaan er nogal ferm tegenaan. Belangrijk wordt om uit het duel te spelen en de juiste ruimtes te vinden.”

Rania Boutiebi vond bij Club YLA de nieuwe uitdaging waar ze naar op zoek was en twijfelde niet om voor volgend seizoen bij te tekenen. “Ik voel me hier heel goed in mijn vel en de omkadering is top. Bovendien ben ik dit seizoen veel gegroeid als speelster. Dat vertaalt zich niet altijd in mijn statistieken en daar wil ik volgend seizoen werk van maken. Met goals en assists wil ik beslissender zijn voor de ploeg.”