Schip met schoolkinderen kapseist in India: minstens 20 doden

Archiefbeeld. Het ongeval gebeurd in Tanur, een kustplaats in de zuidelijke deelstaat Kerala. — © imageBROKER/Muthuraman V

In India zijn zondagnacht minstens 20 mensen omgekomen toen een boot met toeristen kapseisde in de zuidelijke deelstaat Kerala, zo melden de autoriteiten aan lokale media.

Volgens de recentste informatie zijn 21 mensen om het leven gekomen, verklaarde V. Abdurahiman, een minister van de deelstaat Kerala. “De meeste slachtoffers zijn kinderen op schoolvakantie”, zei de minister.

Premier Narendra Modi betuigde via Twitter zijn medeleven met de nabestaanden en beloofde hen een schadevergoeding.

Het incident vond plaats in Tanur, een kustplaats in het district Malappuram in Kerala. Reddingsoperaties zijn aan de gang. Meerdere ministers zijn ter plaatse gekomen om die te coördineren.

Meer dan dertig mensen bevonden zich op de boot toen het incident plaatsvond. Vier mensen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van de schipbreuk blijft vooralsnog onbekend.