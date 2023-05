Gasprijs blijft dalen

Op de toonaangevend Nederlandse termijnmarkt wordt een megawattuur aardgas maandag verhandeld rond de 36 euro, zowat het laagste peil sinds juli 2021.

Sinds begin dit jaar zijn de gasprijzen gehalveerd, met dank aan een stabiele aanvoer, vrij milde temperaturen en een groot aanbod van energie opgewekt door wind en zon. De gasprijs zit nu mijlenver verwijderd van het historische record van 345 euro per megawattuur in maart 2022. Gas is wel nog altijd duurder dan in de jaren voor de Russische inval in Oekraïne: in 2020 schommelde de gasprijs rond 15 euro per megawattuur.

Mogelijk kan een erg warme zomer en meer nood aan airco de vraag naar aardgas en dus de prijs doen aanwakkeren