Twee explosies in minder dan 48 uur tijd bij Gouden Tempel in India

Vlakbij de Gouden Tempel, het sikh-heiligdom in de Indiase stad Amristar, heeft zich maandagochtend een nieuwe explosie voorgedaan. Het was al de tweede explosie in minder dan 48 uur tijd. Dat meldt de politie, die een onderzoek begon. Er vielen geen slachtoffers en er was geen schade.

De vorige explosie dateert van zaterdagnacht. Daarbij viel er wel een gewonde. De Gouden Tempel, temidden van een groot door de mens aangelegd meer, is een heiligdom voor sikhs uit de hele wereld. Maar meermaals was de tempel in Amritsar, de stad in het noorden van de noordelijke staat Punjab, het theater van geweld. Zo voerden Indiase speciale eenheden in 1984 er een raid uit om er sikh-activisten te verjagen die het bezetten.

De autoriteiten in Punjab arresteerden eind april een separatistische sikh-preker in het noorden van de staat. Aan de arrestatie ging een klopjacht vooraf van een maand door duizenden agenten. De man, Amritpal Singh (30), liet zich de voorbije maanden opmerken met zijn pleidooi voor de oprichting van Khalistan, de staat waar de separatistische sikh-beweging in Punjab voor ijvert. Hun strijd in de jaren 1980 en 1990 eiste duizenden mensenlevens. Onduidelijk is of de recente explosies iets te maken hebben met zijn arrestatie.