Geen vooruitgang in gesprekken tussen Soedanese generaals: hoop op staakt-het-vuren lijkt vervlogen

De onderhandelingen in Saudi-Arabië tussen de twee Soedanese generaals die hun land in een oorlog gestort hebben, boeken amper vooruitgang. Dat heeft een Saudische diplomaat aan AFP gezegd. Daarmee lijkt de hoop op een duurzaam staakt-het-vuren vervlogen, na intussen drie weken aan zware gevechten in en rond hoofdstad Khartoem.

Vertegenwoordigers van legerleider en feitelijk president Abdel Fattah al-Burhan, en zijn rivaal Mohammed Hamdan Dagalo, die aan het hoofd staat van de paramilitaire RSF, zitten sinds zaterdag samen in de Saudische kuststad Jeddah voor wat zowel Washington als Riyad omschrijven als “inleidende” gesprekken.

Volgens het Soedanese leger is het doel tot een akkoord te komen over “de manieren om een wapenstilstand in te voeren om de levering van humanitaire hulp te vergemakkelijken”. Verdere details over de agenda of de duur van de gesprekken is niet bekendgemaakt. “Een permanent staakt-het-vuren staat niet op de agenda”, aldus de anonieme Saudische diplomaat. “Beide partijen denken dat ze de overhand kunnen halen in de gevechten.”

Humanitaire kwesties

Het hoofd humanitaire zaken van de Verenigde Naties, Martin Griffiths, is zondag ook in Jeddah aangekomen om “humanitaire kwesties” te bespreken. Hij heeft gevraagd deel te nemen aan de onderhandelingen, maar dat verzoek is nog niet ingewilligd.

Het geweld dat midden april in het Afrikaanse land uitbrak heeft, volgens een ngo al 700 mensenlevens geëist. Al verschillende keren werd een wapenstilstand aangekondigd, maar de wapens hebben nooit lang gezwegen. De VN schat het aantal mensen die in Soedan op de vlucht zijn op 335.000, en 117.000 anderen zijn de landsgrenzen al overgestoken.