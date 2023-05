Tine Embrechts over extra sluitingsdagen van openluchtzwembaden in Antwerpen: “Een slag in ons gezicht”

Openluchtzwembaden De Molen op Linkeroever en Boekenberg in Deurne zullen tijdens de maanden mei, juni en september slechts drie dagen per week open zijn in plaats van hele week. En dat zet kwaad bloed bij veel Antwerpenaren. “Dit is een slag in het gezicht van alle mensen die hun hartje ophalen aan openluchtzwemmen”, zegt actrice Tine Embrechts. Ondertussen is de petitie tegen de beslissing, die nog niet officieel is, al meer dan 3.400 keer getekend.

“Ik ben een echte waterrat”, begint ze haar betoog. Embrechts geniet niet alleen tijdens de zomer van de zwemvijver in het Boekenbergpark, maar als lid van de Deurnese IJsberen neemt ze ook in de winter een frisse duik in het ijskoude water. “En ik ben niet de enige die geniet van dat weldadige gevoel”, gaat ze verder.

LEES OOK. Openlucht zwemmen in De Molen en Boekenberg beperkt tot drie dagen per week in mei, juni en september

Vanaf 13 mei gaan de vijver in Deurne en het openluchtzwembad op Linkeroever opnieuw open voor het grote publiek, maar het stadsbestuur overweegt om het aanbod in mei, juni en september te beperken tot drie dagen in de week. Het structureel tekort aan redders zou een van de redenen zijn. “Dit is een slag in het gezicht van alle Antwerpenaren die hun hartje ophalen aan openluchtzwemmen,”, zegt Embrechts. “En dit in tijden waarin de zomers steeds warmer worden en niet iedereen de luxe heeft om in zijn tuin een zwembad te installeren.” (Lees verder onder de post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Beslissing tegenhouden

Hoewel de openingsuren op de website van de stad vorige week al waren aangepast, volgt maandag pas de officiële beslissing. Embrechts roept dan ook op om de beslissing tegen te houden en de petitie te tekenen of een brief te schrijven aan Antwerps schepen van Sport, Peter Wouters (N-VA). “Laat ons proberen deze beslissing tegen te houden en het iedereen te gunnen om regelmatig te kunnen zwemmen”, zegt ze. “Er is al zo’n tekort aan plekken waar we kunnen zwemmen, Antwerpen heeft juist méér zwemwater nodig, niet minder.”

Intussen is de petitie om de openluchtzwembaden elke dag open te houden al meer dan 3.400 keer getekend.