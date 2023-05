Steeds meer vacatures geannuleerd bij VDAB

Bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) werden vorig jaar fors meer vacatures geannuleerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Jo Brouns (CD&V) op een vraag van Axel Ronse (N-VA). Volgens Ronse is dat voor een stuk omdat opdrachten wegvallen waardoor geen extra personeel meer nodig is.

Van de 382.884 vacatures die door de werkgevers bij VDAB in 2022 zijn aangemeld, werden er 49.809 geannuleerd. Een jaar eerder waren dat er nog 40.598. Werkgevers hadden vorig jaar ook meer geduld nodig om een kandidaat te vinden. De mediaan nam in 2022 toe tot 72 dagen. In 2020 en 2021 was dat respectievelijk 48 en 52 dagen.

Werkgevers worden niet verplicht om het annuleren van vacatures te motiveren. Het aantal schrappingen geeft aan dat werkgevers geen bijkomende mensen aanwerven. “Dat kan zijn omdat ze geen geschikte kandidaten vinden, maar ook omdat opdrachten wegvallen waardoor geen extra personeel meer nodig is”, zegt Ronse. “Een verklaring vinden voor het aantal geschrapte vacatures is niet evident. Wel zien we signalen dat de arbeidsmarkt afkoelt. Zo werden in maart van dit jaar 31.639 vacatures aangemeld bij VDAB, tegenover 37.530 in maart vorig jaar.”