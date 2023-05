Politieoptreden tijdens kroning van koning Charles zal onder loep genomen worden: “Zorgwekkende arrestaties”

Tijdens de kroningsceremonie zaterdag werden tientallen tegenstanders van de monarchie en klimaatactivisten gearresteerd, nog voor ze actie begonnen te voeren. Reden was dat ze ervan verdacht werden dat ze de openbare orde zouden verstoren. In totaal zijn 64 personen opgepakt, deelde de politie zondagavond mee. De helft daarvan slechts omdat ze ervan verdacht werden dat ze mogelijk de orde zouden verstoren. “Ik denk dat deze arrestaties echt zorgwekkend zijn”, zei Russell. Het was zeer moeilijk om de regels voor toegelaten protest te begrijpen, klonk het nog.

Mogelijk zijn de arrestaties uit voorzorg het gevolg van een nieuwe wet, de ‘Public Order Bill’, die enkele dagen voor de kroning in werking trad. Zich vastkleven of vastketenen aan voorwerpen en andere mensen werd daardoor strafbaar. Critici menen dat het recht op demonstreren zo ernstig ingeperkt wordt.

“Deze wet betekent dat we in dit land niet meer het recht hebben om te demonsteren”, zei Graham Smith, de leider van de organisatie Republic, die pleit voor de afschaffing van de monarchie, aan de BBC. Ook hij werd zaterdag opgepakt en naar eigen zeggen zestien uur lang vastgehouden. Smith beschuldigt de politie ervan dat ze de nieuwe wet aanwendde om ongewenst maar legitiem protest te onderdrukken. De politie zou vooraf in detail ingelicht zijn over de plannen voor het protest.