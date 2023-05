OPROEP. Ben jij onlangs getrouwd met een huwelijksovereenkomst?

Het huwelijk is meer dan alleen een feest van de liefde. Er komen ook heel wat andere (administratieve) zaken bij kijken. Zo moet je kiezen of je een huwelijksovereenkomst afsluit of niet, en zo ja, onder welk vermogensstelsel je dan wil trouwen. Heb jij onlangs zo’n huwelijksovereenkomst afgesloten en ben je bereid daar wat meer over te vertellen? Laat het ons weten.