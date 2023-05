Belgische advocaat van Nizar Trabelsi noemt proces voor terrorisme in de VS “een gigantisch schandaal”

De start van het proces tegen Nizar Trabelsi voor terrorisme maandag in Washington is een “gigantisch schandaal”. Dat heeft zijn Belgische advocaat Christophe Marchand maandag aan Belga gezegd. Trabelsi riskeert levenslang voor het plannen van een terreuraanslag op de Belgisch-Amerikaanse legerbasis van Kleine-Brogel, feiten waarvoor hij in 2004 al tien jaar cel kreeg in ons land. Op het Amerikaanse proces worden ook Belgische getuigen gehoord.

De Tunesiër werd op 13 september 2001 opgepakt, nadat hij had toegegeven dat hij een aanslag wilde plegen tegen de militaire basis van Kleine-Brogel, waar Amerikaanse nucleaire wapens zijn opgeslagen. Nadat hij zijn celstraf van tien jaar had uitgezeten, werd hij in 2013 uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Belgische staat werd vanwege die uitlevering al verschillende keren veroordeeld door het Belgische gerecht en door het Europees Hof voor de Mensenrechten vanwege het internationale rechtsprincipe van ‘non bis in idem’, waardoor niemand twee keer vervolgd mag worden voor dezelfde feiten.

“Ik ben geschokt”, aldus de Belgische advocaat van Trabelsi. “Mijn cliënt zit al negen jaar in isolement, het licht staat voortdurend aan. Ik heb hem een week geleden gehoord via de telefoon, voor de derde keer in de afgelopen negen jaar. Hij is wanhopig en niet in staat om vandaag berecht te worden.” Door zijn verslechterde psychische toestand is hij paranoïde geworden. Sindsdien weigert hij hulp van zijn Belgische advocaten en wil hij zichzelf verdedigen, terwijl hij geen Engels begrijpt en het Amerikaanse gerechtelijke systeem niet kent.

“Dit proces is een gigantisch schandaal”, aldus Marchand nog. De advocaat laakt enerzijds de onwettigheid van de uitlevering van Trabelsi naar de VS en de stilstand van de Belgische staat daaromtrent. Anderzijds zegt hij “geshockeerd” te zijn over de aanwezigheid van verschillende Belgische getuigen op het proces. In een arrest van 22 september 2022 beval het Brusselse hof van beroep aan de staat om de Belgen die zijn opgeroepen om in de VS te getuigen op de hoogte te brengen dat ze door te getuigen mee het principe van ‘non bis in idem’ schenden. Het gaat onder meer om een voormalige onderzoeksrechter, de hoofdonderzoeker van de Belgische gerechtelijke politie en een explosievenexpert van Defensie.