Vorige zomer had Lens een recordbedrag van tien miljoen euro over om Loïs Openda (23) bij Club Brugge weg te plukken. Nog geen twaalf maanden later is hij op weg om voor meer dan het dubbele langs de grote poort te vertrekken, ook een record voor de Noord-Franse club. Dankzij een hele hoop tips en tricks voorspelt Openda zijn doelpunten zelfs.