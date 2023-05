Zes matrozen bevrijd na kidnapping door piraten in Golf van Guinee

Zes matrozen die eind maart werden ontvoerd vanop hun boot, de Monjasa Reformer, in de Golf van Guinee zijn weer op vrije voeten. Dat meldt de Deense rederij Monjasa. “Alle bevrijde bemanningsleden verkeren in relatief goede omstandigheden, wetende in wat voor moeilijke omstandigheden ze zich de voorbije vijf weken bevonden”, aldus de reder.