Luchtraid schakelt belangrijke drugssmokkelaar uit in Syrië

Bij een luchtraid maandag in het zuiden van Syrië zijn een belangrijke drugssmokkelaar en zijn familie omgekomen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De ngo stelt Jordanië verantwoordelijk, maar dat land bevestigt niet onmiddellijk.

“Marai al-Ramthan, zijn vrouw en zijn zes kinderen zijn gedood bij een bombardement van de Jordaanse luchtmacht”, zegt de ngo, die gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. De raid vond plaats in het oosten van de provincie As-Suwayda, bij de Syrisch-Jordaanse grens.

“Al-Ramthan wordt beschouwd als smokkelaar van drugs, vooral captagon, de bekendste in de regio, en hij is de smokkelaar nummer één naar Jordanië”, zegt het Observatorium. Amman gaf niet onmiddellijk commentaar.

Op 1 mei kwamen verschillende Arabische buitenlandministers bijeen in Amman. Damascus beloofde daar om de samenwerking te versterken met de buurlanden die getroffen werden door de drugstrafiek via de Syrische grens.