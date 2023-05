Wie anders dan Hugo Cuypers loodst AA Gent voorbij gretig Standard: “Ik word heus ook wel eens moe, hoor”

AA Gent heeft ook de tweede horde in de Europe play-offs succesvol genomen. Op bezoek bij Standard trokken de Buffalo’s na een turbulente partij aan het langste eind. Andermaal was Hugo Cuypers van goudwaarde voor de Buffalo’s met een goal en een assist. “De wedstrijd liep ongeveer zoals we het verwacht hadden”, klonk de Gentse topschutter bijzonder in zijn nopjes.

“Dit is een heel belangrijke overwinning”, keek Hugo Cuypers bijzonder opgetogen terug op de Gentse zege op bezoek bij Standard. “De wedstrijd verliep eigenlijk ongeveer zoals we het verwacht hadden, met de diepgang die we ook relatief goed hebben uitgespeeld. We hadden nog wel enkele momenten waarbij het ons net niet meezat, maar over het algemeen bekeken, is deze zege echt wel verdiend voor ons.”

Vooral rust stond de partij bol van de ‘bijzondere’ momenten. Zo eiste Gift Orban bij de aftrap meteen alle aandacht op door de bal vanop de middenstip tegen het doelkader te trappen. “Een mooi initiatief van onze vriend, jammer dat de bal er uiteindelijk niet in gaat”, glimlacht Cuypers, die deze geniale ingeving van Orban stiekem wel zag aankomen. “Twee seconden voor hij ging trappen, had ik al door dat hij niet naar achteren zou spelen.”

“Gift doet wel vaker intuïtieve zaken, natuurlijk mag hij dit nog proberen. Het is ook gewoon geen toeval. Gift heeft al wel vaker prachtige doelpunten gemaakt”, aldus nog Cuypers, die op Sclessin zijn 21ste competitietreffer van het seizoen aantekende en ook een assist afleverde. “Nu wil ik vooral deze positieve lijn ook nog doortrekken tijdens die laatste vier matchen van het seizoen. Jawel, ik word heus ook wel eens moe, maar ik focus op de wedstrijden en probeer er alles uit te halen.”

Klassieker wedstrijdschema

Ondertussen genieten de Buffalo’s zowaar ook eens van een wat klassieker wedstrijdschema met slechts één competitieduel in het weekend en dus zonder midweekwedstrijden in de Conference League. “Dat was wel weer even wennen. Het was raar. De weken zijn lang. Normaal zit je al gauw in dit ritme, maar nu was het echt toch wel weer even aanpassen. We trainen nu ook iets harder tijdens de week, want je hebt toch die prikkels nodig om klaar te zijn tegen het weekend.”

AA Gent was zaterdagavond al toe aan zijn 54ste officiële wedstrijd van het seizoen, terwijl Standard voor aanvang van de partij nog maar 37 duels achter de kiezen had. Toch sakkerden na afloop tal van Rouches over de vermoeidheid die hen parten had gespeeld. “Geen idee hoe zij werken”, glimlachte de Gentse Luikenaar. “Wij vechten elk jaar om Europees voetbal te halen, dan moet je ook niet klagen dat je veel wedstrijden moet afwerken”, bleef Cuypers heel nuchter. “Het is inderdaad een groot verschil, maar we gaan gewoon telkens voluit.”

“Ach, gelukkig winnen we hier, ondanks dat foutje van de ref. Dat kan iedereen overkomen. Bij 0-2 was de match wellicht gespeeld. Tja, ik kan die man niets kwalijk nemen. Ik vind het vooral goed dat hij meteen zijn fout erkende. Dat siert hem.”