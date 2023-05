Familie van jongeman (22) die overleed bij vechtpartij in Zaventem roept op om geen wraak te nemen: “Misbruik dit niet om jullie woede te uiten”

“Na de dood van Saad vrijdag in Zaventem roepen bepaalde jongeren op om zijn tragische dood te wreken”, klinkt het in een bericht van de familie van de jongeman op de Facebook-groep ‘Ge zijt van Zaventem als ge...’. “Wij, de familie en nauwe vrienden, wensen en steunen geen enkele wraakactie, in geen enkel geval. Wij roepen op tot kalmte en vrede zodat we kunnen rouwen.”

“Liefste jongeren uit allerlei windstreken, misbruik dit incident niet om jullie woede te uiten, want wij weten als familie wat het betekent om een kind te verliezen in gruwelijke omstandigheden”, klinkt het verder. “Beste ouders, roep jullie kinderen bij jullie en breng hen tot rede. Laat ons deze gebeurtenis gebruiken als waarschuwing, en laat ons kalm blijven.”

De oproep is een reactie op online berichten waarin werd opgeroepen tot wraakacties, na het incident in het station vrijdagmiddag. Twee jongerenbendes raakten toen slaags met elkaar, waarna drie personen op de treinsporen belandden. Saad B. liet daarbij het leven, een 16-jarige jongeman uit Brussel raakte zwaargewond. De derde persoon, die de sporen tijdig kon verlaten, is nog niet geïdentificeerd.