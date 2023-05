Ajax ziet toptalent vertrekken: Sontje Hansen trekt transfervrij naar NEC

Sontje Hansen zet zijn carrière verder bij het Nederlandse NEC Nijmegen. De 20-jarige flankaanvaller stond bekend als een groot talent in de Amsterdamse jeugdopleiding, maar een echte doorbraak bleef uit. In Nijmegen tekent de Nederlander tot 2027. Volgens de Nederlandse pers toonde Standard ook interesse, maar wou Hansen zich bewijzen in de Eredivisie.

Ajax beleeft een absoluut rotseizoen. Na 31 speeldagen prijken de Amsterdammers op de derde plek op maar liefst dertien punten van leider Feyenoord. Het sein voor coach John Heitinga op wat jonge spelers de wei in sturen. Zo mochten bijvoorbeeld Jorrel Hato (17), Silvano Vos (18) en onze landgenoot Mika Godts (17) de voorbije weken hun debuut maken.

Wie dit seizoen nog niet mocht opdraven in de eerste ploeg is Sontje Hansen. De jonge Nederlander staat al jaren te boek als een absoluut toptalent, en werd nog speler van het toernooi op het WK U17. Maar een echt doorbraak bleef uit. De 20-jarige Hansen werd voornamelijk ingezet in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij dit seizoen goed was voor vier doelpunten en drie assist.

Het uitblijven van kansen in het eerste elftal zorgde ervoor dat Hansen zijn aflopende contract in Amsterdam niet wilde verlengen. Iets waar NEC nu dankbaar gebruik van heeft gemaakt om de jonge Nederlander naar Nijmegen te lokken. Hansen tekent er een contract tot 2027.

De flankaanvaller genoot volgens de Nederlandse pers de interesse van het Duitse Augsburg en Standard, maar zij vissen dus achter het net.