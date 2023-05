Hij charmeerde Kompany mee tot verlengd verblijf, zij wil het vrouwenteam uitbouwen: maak kennis met de nieuwe geldschieters van Burnley

Mijnheer JJ (34) en mevrouw Kealia Watt (31). In Amerika zijn ze een powerkoppel in de sport: hij in het American football, zij bij de Amerikaanse nationale damesvoetbalploeg. Wie zijn de (in België) onbekende geldschieters die onlangs Vincent Kompany mee overtuigden om bij Burnley te blijven? “Het is bijzonder belangrijk dat Vincent blijft. We prijzen ons zeer gelukkig dat we zo’n briljant iemand hebben.”