Italiaanse premier Meloni probeert greep te krijgen op top van openbare omroep, directeur stapt op uit onvrede

De regering van Meloni probeert door een stoelendans greep te krijgen aan de top van de Rai. Topman Carlo Fuortes kondigt in zijn ontslagbrief aan dat hij druk voelt van de autoriteiten en dat hij wijzigingen in de redactionele lijn en de programmering niet kan aanvaarden. “Die zijn niet in het belang van de Rai.” Volgens Fuortes, benoemd door de vorige regering van Mario Draghi, is er sinds begin 2023 een politiek conflict aan de gang, “die mijn positie en die van de Rai verzwakt”.

De Italiaanse regering keurde vorige week een aantal besluiten goed waardoor toplui van grote culturele instellingen die ouder zijn dan 70 jaar binnenkort moeten opstappen. Zo zou de directeur van de Opera van Napels, de Fransman Stéphane Lissner, binnenkort moeten vertrekken. En ook Dominique Meyer van de Scala in Milaan zou in 2025 moeten opstappen.

De linkse oppositie in Italië hekelt de ingrepen van Meloni. “Het aftreden van Fuortes betekent het begin van de totale controle van de openbare omroep”, zegt links parlementslid Nicola Fratoianni.