Ondanks mislopen play-offs en contact met Alexander Blessin: Marc Brys mag blijven bij OH Leuven

Marc Brys zal bij de start van het seizoen 2023-2024 nog altijd op de bank zitten bij OH Leuven. Op zich wordt zo gewoon zijn contract gerespecteerd, dat tot volgende zomer loopt, maar nadat de Leuvenaars voor het derde jaar op rij naast de play-offs grepen, waren er toch wat twijfels gerezen. En dan bedoelen we zowel extern als intern. Uiteindelijk won Brys toch het pleit.

Dat OHL in de voorbije twee seizoenen telkens naast de play-offs greep, werd nog met de mantel der liefde bedekt. De Leuvenaars waren immers nog maar net nieuw in de Jupiler Pro League en hadden van die top acht nooit een officiële doelstelling gemaakt. Dat was dit jaar anders. Van bij de start is er zonder schroom gezegd dat de ambitie minstens de Europe play-offs was – mag ook als je kijkt naar het budget en de aanwezige spelerskern. Het draaide uiteindelijk op een tiende plaats uit, en dus voor het derde jaar op rij geen play-offs.

Marc Brys noemde het seizoen in eerste instantie “verloren” en “mislukt”, maar liet alles even bezinken en gaf de pers uiteindelijk een presentatie waaruit moest blijken dat het allemaal wel meeviel. OHL kende zijn beste seizoen van de afgelopen drie, had de vijfde meest expected goals van de hele Jupiler Pro League, alleen de resultaten waren niet gevolgd. De ‘goednieuwsshow’ was trouwens niet van de pot gerukt: OHL bracht dit seizoen inderdaad substantieel beter voetbal, alleen de efficiëntie liet te wensen over.

Aan de OHL-top werd niet echt geapprecieerd dat Brys het discours rond zijn sportieve evaluatie zelf stuurde door aan de pers een uitgebreide, positief ingekleurde presentatie te geven die een overzicht gaf over het afgelopen seizoen. Het bestuur neemt liever zelf zijn beslissingen. En hoewel Brys nog een contract heeft tot de zomer van 2024, rees door het mislopen van de play-offs toch de vraag of het geen tijd was voor een nieuwe wind.

Alexander Blessin

De vraag of het tijd was voor een nieuwe coach is binnen de club zeker gesteld, óók aan de spelers. Een deel heeft het zo stilaan gehad met de beulentrainingen van Brys. Toen er onlangs vanuit de spelersgroep de vraag kwam om het aantal dagen met twee trainingen te reduceren, werd daar gehoor aan gegeven, maar in de plaats gingen de sessies wel drie uur duren. De spelers werden alleen maar vermoeider, in die mate zelfs dat de medische staff aan de alarmbel moest trekken.

Maar vooraleer u denkt dat zijn spelersgroep Brys kotsbeu is: dat is niet zo. De meerderheid staat nog pal achter hem. Een reden te meer om hem nog een jaar door te laten doen. Het OHL-bestuur overwoog wel even alle opties en nam zelfs contact met de Duitser Alexander Blessin, maar dat werd nooit concreet.

© BELGA

Brys heeft natuurlijk wel zijn verdienste: OHL is sinds zijn promotie nooit in degradatiegevaar gekomen, terwijl er toch enkele gevestigde namen naar het kerkhof van 1B zijn verdwenen, en heeft met momenten aantrekkelijk voetbal gebracht. En dus doet Brys er nog een jaartje bij. In het nieuwe competitieformat is enkel top zes interessant en dus moeten de Leuvenaars daar maar op mikken. Het is tijd om eindelijk eens écht een stap voorwaarts te zetten.