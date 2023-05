Angst zit erin nadat man zomaar neergeschoten wordt op straat: “Minstens 8 kogelinslagen in woningen en wagens”

Zellik

Twee dagen na de schietpartij in de Frans Thirrystraat in Zellik, waarbij een man neergeschoten werd en nadien meegenomen in de wagen van de twee schutters, heerst nog steeds veel onduidelijkheid. Volgens buurtbewoners duurde het incident slechts enkele seconden, maar zij zijn wel ongerust omdat de kogels in het rond vlogen. “Ik durf om 23 uur niet meer te voet naar de frituur te gaan.”