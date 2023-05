Spaanse politie redt ontvoerde zakenman van gruwelijke dood

Terwijl hij in Spanje op vakantie was, dacht een zakenman dat hij was uitgenodigd voor een feestje. Eens op locatie, bleek dat hij in de val was gelokt door criminelen die hem wilden ontvoeren voor bitcoins. De politie heeft hem kunnen redden, maar vond ook allerlei wapens om hem te martelen en zelfs te vermoorden.

De Syrische zakenman handelt in cryptomunten en luxeauto’s en zou aan de Costa del Sol op vakantie zijn. Hij vroeg zijn partner uit Dubai of hij nog mensen kende die hem de buurt konden laten zien. Die bracht hem in contact met een man waarmee hij vorige week dinsdag uitging. Toen werd de zakenman uitgenodigd om de volgende dag door te brengen in een villa. De man accepteerde de uitnodiging en ging daar vorige week woensdag naartoe.

Pistool tegen het hoofd

Maar toen hij aankwam was er geen poolparty aan de gang zoals hij zich voorstelde. In de plaats daarvan werd hij opgewacht door zijn contact en twee anderen die plannen hadden om hem te ontvoeren voor bitcoins. Met de telefoon van de zakenman eisten ze 50 bitcoins – ter waarde van 1,3 miljoen euro – van een vriend in Boedapest. Ze stuurden hem een foto van de man met een pistool tegen het hoofd.

De vriend belde een andere vriend van de zakenman en zei dat hij meteen contact op moest nemen met de politie. Er werd meteen een onderzoek gestart.

Door een onoplettendheid van een van de ontvoerders kon de zakenman door het raam van de villa een foto maken, waardoor de politie kon zien waar hij was en de zoektocht naar hem versneld kon worden. Met vijftig agenten uit verschillende teams omsingelde de politie de villa, waar ze de dankbare man met alleen een paar blauwe plekken aantroffen.

Pistolen, ijzerzaag en snoeischaar

Het had echter veel erger af kunnen lopen. In de villa vond de politie aanwijzingen dat de ontvoerders zich hadden voorbereid om de zakenman gruwelijk te vermoorden. Een kamer was bedekt met plastic, wat vaker gedaan wordt om geen sporen achter te laten. Ook vonden ze een ijzerzaag, een snoeischaar en twee pistolen, waaronder een met een geluidsdemper.

De drie mannen zijn opgepakt en zijn aangeklaagd voor ontvoering, deelname aan een criminele organisatie en illegaal wapenbezit. De Spaanse rechter heeft ze voorlopig veroordeeld tot voorarrest zonder dat ze op borgtocht vrij kunnen komen.