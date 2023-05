Anderlecht evalueert seizoen maandagavond tijdens Raad van Bestuur

Anderlecht houdt maandagavond een Raad van Bestuur over het voorbije seizoen. Dat is iets wat altijd gebeurt nadat de competitie is afgelopen, maar door de pijnlijke elfde plaats dit seizoen wordt er meer hoogspanning gecreëerd.

In aanwezigheid van bestuurders als Marc Coucke, Etienne Davignon, Michael Verschueren, ... zal het voorbije voetbaljaar geëvalueerd worden. Niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute - tevens aandeelhouder en bestuurder - zal uitleg verschaffen, maar ook CEO Sports Jesper Fredberg en CEO Non-Sports Kenneth Bornauw zullen vragen krijgen over het gevoerde beleid.

Grote beslissingen moeten erop het eerste gezicht niet verwacht worden. De financiële situatie van de club zal aan bod komen met het oog op het toekomstige budget, maar de knoop over een eventuele kapitaalsverhoging moet nog niet worden doorgehakt. Dat is meer een zaak van de aandeelhouders en niet van de bestuurders.

In de Raad van Bestuur van Anderlecht zetelt bijvoorbeeld ook Patrick Lefevere, maar die vertoeft bijvoorbeeld met Remco Evenepoel in de Giro. Opvallende gast was Thomas Van den Spiegel, CEO van Flanders Classics. Hij zetelt niet in de Raad van Bestuur, maar is een zakenpartner van niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute. Het is nog onduidelijk waarom Van den Spiegel present tekende.

Michael Verschueren tekent present. — © ID/ Bart Dewaele

Eigenaar Marc Coucke is ook aanwezig. — © ID/ Bart Dewaele

Etienne Davignon. — © ID/ Bart Dewaele

De Brusselse burgemeester Philippe Close heeft er zin in. — © ID/ Bart Dewaele