Dante Vanzeir en New York Red Bulls nemen afscheid van coach: “Ik wilde absoluut terug naar Europa”

Dante Vanzeir krijgt bij zijn club New York Red Bulls een nieuwe coach. Het contract van de Oostenrijker Gerhard Struber werd in onderling overleg ontbonden. “Ik heb genoten van mijn tijd bij de New York Red Bulls”, aldus Struber op de clubwebsite.

Het blijft rommelen bij New York Red Bulls. De club van Dante Vanzeir kwam enkele weken geleden in het oog van de storm terecht na het racisme-incident met Dante Vanzeir. Ook coach Gerhard Struber kwam toen fel onder vuur te liggen. Supporters verweten hem dat hij te laks zou hebben gereageerd en vroegen zijn ontslag.

De 46-jarige Oostenrijker trainde de NY Red Bulls sinds oktober 2020, maar dit seizoen lukte het niet om goede resultaten neer te zetten. Met amper een zege in elf matchen staan de New Yorkers vijftiende en laatste in de Eastern Conference van de Major League Soccer. Genoeg dus om in onderling overleg uit elkaar te gaan.

“Het was voor mij ook duidelijk dat ik aan het einde van dit seizoen naar Europa wilde terugkeren”, verklaarde Struber. “Het was buitengewoon moeilijk voor mij om hier te leven, helemaal zonder mijn familie. Ik heb de club vroeg genoeg geïnformeerd over mijn wensen en we kwamen tot de overeenkomst om uit elkaar te gaan. Ik wens iedereen veel succes in de toekomst.”

Naast Struber moet ook zijn rechterhand Bernd Eibler de club verlaten. Assistent-coach Troy Lesesne neemt over.