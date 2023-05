Britse tiener (16) dood teruggevonden in Thais bos, vriendin nog spoorloos

In een bos in Thailand is het lichaam van een 16-jarige Britse tiener teruggevonden. De jongen had wonden aan het hoofd en werd mogelijk het slachtoffer van een roofmoord. De hulpdiensten zoeken nog volop naar de vriendin van de jongen, die bij hem was voor hij verdween.

De 16-jarige Woramet Ben Toata, zoon van een Thaise moeder en een Britse vader, was zaterdag samen met zijn vriendin Yam (16) vertrokken voor een ritje op de bromfiets, maar geen van beiden keerde nog terug naar huis in Lampang, in Noord-Thailand.

Op zondag maakte de politie in Thailand bekend dat de jongen dood is teruggevonden in een bos aan de rand van de stad. Volgens Thaise media lag hij met zijn rug tegen een boom en had verschillende wonden aan het hoofd en in zijn gezicht. Het lichaam van de jongen werd meegenomen voor een autopsie. De politie houdt rekening met een roofmoord, want de smartphone en het geld dat de jongen op zak had, waren uit zijn schoudertas verdwenen. In dat geval is hij wellicht elders vermoord en vervolgens in het bos gedumpt.

De politie zoekt intussen ook nog volop naar Toata’s vriendin Yam, die spoorloos verdwenen lijkt. “Zij is een sleutelfiguur in deze zaak, aangezien ze de laatste is die Woramet Ben Toata levend gezien heeft”, zegt politiecommisssaris Sittisak Singtongla.