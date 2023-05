Real Madrid-coach Carlo Ancelotti gelooft in eigen kansen: “Manchester City lijkt niet af te stoppen, maar wij kunnen winnen”

Real Madrid krijgt morgen in zijn jacht op Champions League-winst morgen af te rekenen met ploeg in vorm Manchester City. Toch gelooft coach Carlo Ancelotti in een goede afloop. “Morgen willen wij een complete prestatie leveren. We willen een klein voordeel afdwingen, met in het achterhoofd dat de beslissing in de terugwedstrijd zal vallen”, zei de Italiaan. “We zullen op ons best moeten zijn. Het wordt een duel dat veel zal vragen van iedereen, maar dat kan je ook verwachten in een halve finale van zo’n competitie.”

Erling Haaland scoort aan de lopende band bij City. De Koninklijke zal de Noorse topspits aan banden moeten leggen. “Hij is een heel gevaarlijke speler, toont enorm veel kwaliteit in zijn doelpunten. Hij is een gevaar, maar alleen over Haaland spreken betekent dat je het niet hebt over een heel compleet team, dat goed verdedigt, goed aanvalt en veel ideeën heeft. We willen niet alleen Haaland afstoppen, we willen een team afstoppen die niet af te stoppen lijkt. Ik denk dat we een kans hebben om er een evenwaardige, competitieve wedstrijd van te maken en dat we kunnen winnen”, benadrukte Ancelotti.