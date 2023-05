Opnieuw schietpartij in Texas: één dode nadat ruzie op trein uit de hand loopt

Bij een schietpartij op een trein in de Amerikaanse staat Texas is zondag één dodelijk slachtoffer gevallen. Twee andere mensen raakten gewond.

De schietpartij vond zondag omstreeks 16.30 uur (plaatselijke tijd) plaats op een trein in Dallas, toen een ruzie om onduidelijke redenen uit de hand liep. Twee personen werden daarbij neergeschoten, en na tussenkomst van de politie overgebracht naar het ziekenhuis. Van één persoon kon enkel het overlijden nog worden vastgesteld, de toestand van het andere slachtoffer is onbekend. Een derde persoon raakte gewond door kogelfragmenten, en werd ter plaatse verzorgd.

Het gaat om het derde dodelijke incident in Texas op amper drie dagen: vrijdagavond schoot een schutter acht mensen dood in een winkelcentrum in Dallas, en zondag reed een bestuurder in op een groep mensen die stonden te wachten aan bushalte, daarbij kwamen ook acht mensen om het leven.