Union-verdediger Siebe Van der Heyden hoopvol voor de rest van de play-offs: “Wanneer we ons amuseren, zijn we op ons best”

Siebe Van der Heyden is misschien niet de meest verfijnde voetballer in het elftal van Union, maar de 24-jarige verdediger geeft zich wel elke wedstrijd voor de volle 100 procent. Zo ook in de 1-2-overwinning tegen Club, waarin Van der Heyden een van de uitblinkers was. Met zijn correcte intercepties op gepaste momenten haalde hij verschillende keren de angel uit een Brugse aanval, één keer redde hij de bal zelfs op de lijn. En ook op offensief vlak was hij van goudwaarde: hij gaf de assist op Boniface voor de 0-1, al had de Nigeriaan nog wel veel werk voor de boeg.

“Ik probeer de ploeg te helpen, net als iedereen”, blijft Van der Heyden bescheiden. “Op het einde is het alleen maar de overwinning die telt. Tegen Club stonden we erg goed georganiseerd, en ook de aanvallers hebben hard gewerkt. Bij hen begint het verdedigende werk, en dat hebben ze goed gedaan. Natuurlijk is het jammer dat we in het slot nog die goal slikken, dat gebeurt de laatste weken te veel. Maar de drie punten waren zaterdag het allerbelangrijkste.”

Na de nederlaag tegen Antwerp op de openingsspeeldag van de play-offs leek Union wat door zijn beste krachten heen te zitten, maar dankzij de driepunter tegen Club kunnen de Brusselaars met een goed gevoel aan de dubbele confrontatie met Genk beginnen. “Tegen Club hebben we het echte Union teruggevonden”, aldus Van der Heyden. “De wil om te winnen was er weer. We hebben ons herpakt na die nederlaag tegen Antwerp, en die déclic was nodig. We hebben na die wedstrijd allemaal samen gepraat, en we wisten dat het beter moest. Dat hebben we vorig weekend getoond. We speelden weer met grinta en veel zin om te voetballen en te winnen.”

Maar vooral de organisatie primeerde in Brugge, en Union zal ook in de laatste vier wedstrijden van de play-offs vanuit die optiek voetballen. “We hebben al vaak gezien dat dat het recept is dat het beste werkt voor Union”, weet Van der Heyden. We moeten georganiseerd blijven, en als we de bal hebben moeten we snel proberen aanvallen. Eigenlijk willen we ons gewoon amuseren op het veld, dan zijn we op ons best.”

Eén fout en geel

Of Union zich ook zal amuseren in de dubbele confrontatie tegen Genk, valt af te wachten. Van der Heyden moet alleszins oppassen. Hij pakte deze play-offs al twee keer geel, bij een derde gele kaart volgt een schorsing. “Het is eigenlijk ongelooflijk. Tegen Antwerp maakte ik één fout, en meteen kreeg ik geel. Tegen Club was het hetzelfde verhaal. Natuurlijk ben ik wat ontgoocheld, maar goed”, aldus de verdediger. Van der Heyden zit dit seizoen al aan dertien gele kaarten: enkel William Vainqueur (ex-Standard) pakte ooit meer gele kaarten op één seizoen met veertien stuks.