Koning Charles bedankt onderdanen voor steun bij kroning: “Dat was het grootste geschenk”

“We danken jullie allemaal oprecht en vanuit het hart, om er een speciale gebeurtenis van te maken”, klinkt het in een geschreven mededeling waarin koning Charles en koningin Camilla beloofden om hun leven te wijden aan het land. “De wetenschap dat we jullie steun en aanmoediging hebben, en jullie vriendschap op zoveel verschillende manier gezien te hebben, was het grootste mogelijke geschenk voor de kroning. ”

Ter ere van de kroning werden ook nieuwe officiële portretten van Charles en Camilla genomen, en er werd ook een nieuw portret genomen van de werkende leden van de koninklijke familie.

LEES OOK. Het opvallende detail op de jurk van Camilla tijdens kroning van koning Charles

Britten sluiten kroningsweekend af met vrijwilligerswerk

De Britten werden maandag dan weer aangemoedigd om over het hele land vrijwilligerswerk te doen. Op de laatste dag van de feestelijkheden voor de kroning van koning Charles III kregen ze daarvoor zelfs een dag vrij, en hoefden ze dus niet te werken of naar school. Onder het motto ‘Big Help Out’ waren er honderdduizenden vrijwilligersinitiatieven bij meer dan 1.500 organisaties.

Charles en Camilla namen zelf niet deel: het koningspaar hield na het drukke kroningsweekend een dagje rust, maakte Buckingham Palace bekend. Andere leden van de koninklijke familie maakten wel hun opwachting tijdens enkele activiteiten. William en Kate werden bijvoorbeeld verwacht bij de scouts. En prins Edward, de broer van de koning, bezocht met zijn echtgenote Sophie een vereniging voor de opleiding van geleidehonden in Reading.

© AP

© AP