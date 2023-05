Fiets wordt steeds populairder in cafetariaplannen

Jonge werknemers kiezen massaal voor multimedia en voor extra vakantiedagen in hun cafetariaplan. Oudere werknemers gebruiken hun flexibele verloning voor mobiliteitskosten. Zo blijkt uit een analyse van dienstverlener SD Worx.

Daaruit blijkt ook dat de leasefiets aan een flinke opmars bezig is: van de negende naar de vijfde plaats in de ranglijst van meest gekozen voordelen via het cafetariaplan. 11 procent van de betrokken werknemers koos ervoor in 2022. Dat is amper minder dan de 13 procent die voor een auto koos. Daarnaast blijven pensioensparen, extra vakantiedagen en multimedia onbetwist de top 3 uitmaken.

Zo’n cafetariaplan wint zelf overigens ook aan populariteit. Het aantal betrokken werknemers is met de helft gestegen. Al blijft dat wel beperkt tot 6 procent van het totale aantal werknemers. Volgens Sara Flipkens van SD Worx is het voor de werkgevers een manier om handig in te spelen op de wisselende wensen van hun personeel. Vandaar ook de steeds nieuwe voordelen die aangeboden worden. De jongste jaren kunnen werknemers kiezen voor medische check-ups of coachingsessies om hun welzijn te verhogen. Qua mobiliteit kunnen zo naast de auto en de fiets ook kiezen voor deelsteps, parking of een laadpaal. (sdb)