Duizenden Serviërs protesteren tegen geweld na twee dodelijke schietpartijen

In de Servische hoofdstad Belgrado zijn maandag duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren. Ze eisen het aftreden van de politieke leiders en hekelen de promotie van geweld in de media nadat bij twee schietpartijen vorige week zeventien doden vielen.

De manifestanten kwamen samen voor het parlement, in het centrum van de stad, na een oproep van zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. Hun slogan was ‘Servië tegen geweld’.

De oppositiepartijen eisen “de onmiddellijke stopzetting van de bevordering van geweld in de media en in de openbare ruimte” en het aftreden van onder meer de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de inlichtingendiensten. Zij worden beschuldigd van passiviteit. Zondag kondigde minister van Onderwijs Branko Ruzic zijn ontslag al aan na de dodelijke schietpartij op een school. Hij bood ook zijn condoleances aan de families van de slachtoffers van deze “catastrofale tragedie” aan.

LEES OOK. Servische minister van Onderwijs neemt ontslag na bloedbad op school

De oppositie roept ook op tot de afschaffing van tv-programma’s die “geweld, immoraliteit en agressie bevorderen” en de sluiting van regeringsgezinde kranten die volgens hen “valse informatie” verspreiden om politieke tegenstanders te schaden. Verschillende leiders van de conservatieve SNS-partij van president Aleksandar Vucic beschuldigden de oppositie ervan de twee moorden te “politiseren” om de president en de regering aan te vallen.

Servië is vorige week opgeschrikt door twee schietpartijen in 48 uur tijd. Bij de eerste schoot een 13-jarige jongen woensdag in een basisschool in Belgrado acht leerlingen en een veiligheidsagent dood. Een dag later doodde een 21-jarige man met een automatisch geweer acht mensen in twee dorpen ongeveer zestig kilometer ten zuiden van Belgrado. Er raakten ook veertien mensen gewond.

Vucic kondigde vrijdag een groot “ontwapenings”-plan aan waarmee hij duizenden wapens wil weghalen bij de bevolking.