Frederik Boi en Anthony Portier halen herinneringen op aan Europese avonturen met Cercle: “Bob Peeters was zo kwaad dat het bestuur onder de massageolie zat” ﻿

Als Cercle Brugge zaterdag thuis wint tegen AA Gent doet het volop mee voor de eerste plaats in de Europe play-offs en Europees voetbal. In 2010 klopte Cercle het Finse Turku, maar ging het eruit tegen het Cypriotische Famagusta. Anthony Portier en Frederik Boi herinneren het zich nog alsof het gisteren was.

Als Cercle het haalt en Europa in mag, zou dat een absolute stunt zijn. Zeker omdat groen-zwart eind september nog rode lantaarn was in de Jupiler Pro League. In 2010 speelde Cercle de bekerfinale tegen Gent onder Glen De Boeck en omdat Gent toen al zeker was van Europees voetbal, mocht ook Cercle Europees voetballen. “Bob Peeters had het overgenomen van De Boeck, die onverwacht nog naar Beerschot was vertrokken”, aldus Anthony Portier. Voor hem was dat destijds goed nieuws, want zijn relatie met De Boeck stond op een laag pitje. “Plots mochten we het vliegtuig op en ging een nieuwe wereld open voor mij.”

“Eerst naar Turku in Finland, dan naar Cyprus. De eerste match tegen Turku moesten we in Gent spelen. We verloren thuis, maar in Finland wonnen we, zodat we naar de volgende ronde mochten. Op Cyprus vlogen we eruit na een prima maar hectische match. Het bleef dus bij vier matchen, maar dat blijven toch mooie herinneringen.”

Portier hoopt dat de huidige ploeg het ook eens mag meemaken. “Volgens mij speelden de meeste van die gasten nog nooit Europees. Ik denk wel dat ze kans maken, maar dan moeten ze zeker al zaterdag winnen tegen Gent en bij voorkeur ook nog in de tweede match. Dat kan, maar het wordt uiterst moeilijk, want Gent móét Europees halen en het ligt nog altijd vijf punten voor.”

Frederik Boi in actie tegen Famagusta. Cercle won thuis met 1-0, maar ging uiteindelijk met 3-1 onderuit op Cypriotische bodem. — © BELGA

Bewogen trip

Zijn gewezen ploegmaat Frederik Boi deelt die mening. “Ze hebben het nog altijd in eigen handen. Als ik ze zie spelen, merk ik dat ze van iedereen kunnen winnen. Het zou mooi zijn, maar ik vrees er wel voor, want Gent is een uitstekende ploeg met veel kwaliteit.” Boi speelde enkel met Cercle Europees en vond het een leuke maar geen onvergetelijke ervaring. “In Turku zaten we een avond op hotel en vlogen na de match direct weer naar huis. Op Cyprus waren we tegen Famagusta tien minuten voor tijd nog gekwalificeerd, maar slikten dan een domme tegengoal waardoor we eruit lagen. Na de match op Cyprus was de ontgoocheling zo groot dat Bob Peeters de pot met massageolie van onze kinesist Geert Leys uit woede en frustratie had omvergegooid. Sommige mensen onder wie een paar bestuurders zaten helemaal onder de olie en konden daar absoluut niet mee lachen. Ze hebben daar zelfs nadien nog een zaak van gemaakt, geloof ik.”

“Het was dus een vrij bewogen tripje, want het was er ook meer dan 35 graden en zelfs van gewoon neer te zitten begon je al te zweten. Er was ook nog een diplomatiek relletje omdat Cercle een bezoek wilde brengen aan het Turkse deel in de stad. Ook daar was het dus allesbehalve een feest en ook wel omdat iedereen besefte dat het pas in derde ronde eigenlijk interessant werd. Ook bij mij is het dus bij vier Europese matchen gebleven.”