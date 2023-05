Kampioenenmakers van zes jaar geleden zien één grote gelijkenis tussen ploeg van toen en die van nu: “Antwerp piekt op het best mogelijke moment, net als wij in 2017”

Deurne

“Haroun, Haroun, we worden kam­pioen!” Het Antwerp-legioen gelooft er weer helemaal in na de 2-1-zege van zondagavond tegen Genk. “De ploeg piekt op het best mogelijke moment, net als wij destijds.” Aan het woord zijn de kam­pioenenmakers van 2017, helden voor het leven. Een prestatie die op de Bosuil nooit ofte nimmer zal worden vergeten, maar de titel die deze keer op het spel staat, is er een van een heel andere categorie. Stevent de Great Old af op de eerste landstitel in 66 jaar?