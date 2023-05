Slotpleidooien in verkrachtingsproces tegen Donald Trump: “Niemand staat boven de wet”

© AP/Getty Images via AFP

In New York zijn maandag de slotpleidooien begonnen in het verkrachtingsproces tussen de voormalige columniste E. Jean Carroll en de voormalige president Donald Trump. Nu is het aan de jury om een oordeel te vellen.

De schrijfster beschuldigt Trump sinds 2019 ervan haar te hebben verkracht halverwege de jaren ‘90 in het luxewarenhuis Bergdorf Goodman. De ex-president ontkent alle aanklachten en zei dat ze “niet zijn type” is.

Gedurende het twee week durende proces liet het team van de columniste elf getuigen aan het woord. Aan de kant van de verdediging werden geen getuigen opgeroepen. Ook Trump zelf besloot niet te getuigen en daagde ook niet op in de rechtbank in New York. Er werden wel enkele videofragmenten uit zijn verklaring getoond. “Hij nam niet eens de moeite om hier persoonlijk te verschijnen”, zei Roberta Kaplan, advocaat van Carroll, maandag. “In dit land kan zelfs de machtigste persoon ter verantwoording worden geroepen”, zei ze. “Niemand, zelfs niet een voormalig president staat boven de wet.”

Volgens de advocate willen Trump en zijn advocaten het hele verhaal laten uitschijnen als een “hoax” tegen hem. “Een groot leugen. Er is hier maar één persoon die liegt en dat is Donald Trump”, zei ze. “Ja, ze (Carroll en haar vriendinnen, red.) zijn politiek gezien tegen Donald Trump, maar dat heeft niets met deze zaak te maken.”

Kaplan bevestigde aan de jury dat Carroll zich de exacte datum van het incident niet meer kan herinneren. Iets waar de verdediging van Trump erg op hamert. Maar Kaplan beweert dat dit komt omdat Carroll “probeerde vat te krijgen” op de aanranding en niet focuste op de datum.

“Werkelijkheid van fictie onderscheiden”

“We gaan een reis naar gerechtigheid maken”, begon Joseph Tacopina, advocaat van Trump, zijn slotpleidooi. Daarna ging hij, net zoals de advocate van Carroll had gezegd, in op het feit dat het hele verhaal gelogen zou zijn. Hij zegt dat Carroll het systeem heeft misbruikt door een valse claim in te dienen voor “geld, status, politieke redenen”. Zo zou ze onder meer het verhaal verzonnen hebben om haar boek beter te doen verkopen.

Volgens Tacopina is het moeilijk het verhaal te geloven aangezien het om een publieke plaats zou gaan en Trump was destijds al erg bekend. Ook de getuigen zijn volgens hem niet echt en zouden hun verhaal uit haar boek gehaald hebben.

“Deze jury is gezegend met een overvloed aan street smarts en wij kunnen de werkelijkheid van fictie onderscheiden”, zei hij. Hij waarschuwt de juryleden dat ze de rest van hun leven met de beslissing zullen moeten leven: “U en u alleen bent gemachtigd om ervoor te zorgen dat de rechtsstaat wordt gehandhaafd.”

