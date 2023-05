Niet alleen Toby Alderweireld krijgt dreigementen te verduren: “Soms zeggen ze dat ze je zus of je dochter zullen verkrachten”

De “deze week is uw dochter vermist” die Toby Alderweireld aangekregen heeft op Instagram is geen alleenstaand geval. Topsporters krijgen op sociale media wel vaker beledigingen en bedreigingen naar het hoofd. “Uw vader en moeder zouden kanker moeten krijgen”, mocht dartsspeler Dimitri Van den Bergh al horen. “Soms dreigen ze ermee om je dochters of zussen te verkrachten”, doet Antwerps bokser Jack Mulowayi een boekje open. Zelfs snowboarders zijn een doelwit.