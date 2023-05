Pep Guardiola wil met Manchester City Champions League-finale halen, maar: “We zijn hier niet om revanche te nemen”

Manchester City zag een finaleplaats in de Champions League vorig seizoen in extremis uit handen glippen op het veld van Real Madrid. Dinsdagavond staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar in Bernabeu maar volgens Pep Guardiola, coach van de Citizens, heeft het geen zin om nog aan 2022 te denken.

“We zijn hier niet om revanche te nemen. Wat gebeurd is in het verleden, ligt in het verleden”, vertelde de Spanjaard maandagavond tijdens een vooruitblik. “De les die we kunnen meenemen, is trachten te begrijpen wat gebeurd is. Het gaat morgen om een goed resultaat halen en goed presteren, zodat we een kans hebben om de finale te bereiken wanneer we in Manchester spelen.”

De Spaanse middenvelder Rodri vergezelde zijn coach op de persbabbel. “We hebben een ongelofelijke wedstrijd morgen en we moeten de beste versie van onszelf tonen en vechten om de finale te halen”, benadrukte de 26-jarige Spanjaard. “Vorig jaar speelden we twee goeie matchen, maar gingen we niet door. Maar nu staan we hier weer met motivatie. We hebben dit jaar heel, heel goed gepresteerd en we komen naar hier op het beste moment”, zei de middenvelder nog.

Bij City, de ploeg van Kevin De Bruyne, ontbreekt dinsdagavond de geblesseerde Nathan Aké.