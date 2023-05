Hevige neerslag op komst, code geel afgekondigd

“Een golvend koufront blijft dinsdag nagenoeg de hele dag over ons land slingeren”, schrijft het KMI. “‘s Avonds en ‘s nachts verlaat de storing ons land, maar dan volgen nog buien, die van west naar oost over het land trekken. We verwachten daarbij op de meeste plaatsen totale neerslaghoeveelheden tot 20 à 25 l/m², maar op sommige plaatsen kan er tegen ‘s avonds meer dan 25 l/m² regen vallen.”

Daarom geldt er van dinsdagochtend om 5 uur tot woensdagochtend om 3 uur code geel in het hele land.

© KMI

(sgg)