Thomas Van Den Spiegel opvallende gast op raad van bestuur Anderlecht: wordt hij bestuurder?

Wat is het plan voor de toekomst? De raad van bestuur van Anderlecht evalueerde het slechte seizoen en bekeek hoe volgend jaar verder moet. Wouter Vandenhaute en zijn CEO’s moesten uitleg verschaffen. Opvallende gast: Vandenhautes zakenpartner Tomas Van Den Spiegel. Wordt hij bestuurder?

Marc Coucke, Wouter Vandenhaute, Etienne Davignon, Michael Verschueren, Brussels burgemeester Philippe Close... De raad van bestuur van Anderlecht stapte het Lotto Park binnen voor wat een stevig onderhoud beloofde te worden van zo’n 3 uur. Het was tijd om uitleg te verschaffen. De positie van voorzitter Wouter Vandenhaute was daarbij geen agendapunt, maar de niet-uitvoerende voorzitter moest wel vragen beantwoorden net als de CEO Sports Jesper Fredberg en de CEO Non Sports Kenneth Bornauw.

© ID/ Bart Dewaele

Het wordt essentieel om nog eens zo’n desastreus seizoen te vermijden. Het gaat daarbij vaak om budgetten en bepaalde (financiële/sportieve) doelstellingen die moeten bereikt worden. Een opvallende gast die gesignaleerd werd was Tomas Van Den Spiegel. De voormalige basketter is de zakenpartner van Wouter Vandenhaute bij koersorganisator Flanders Classic en een sterke marketingman. Een tijd geleden deed hij met zijn bedrijf een commerciële en operationele doorlichting van Anderlecht, terwijl Ben Jansen van Couckes’ investeringsvehikel Alychlo de financiële doorlichting deed. Na afloop van de vergadering leek het niet uitgesloten dat Tomas Van Den Spiegel binnenkort ook bestuurder wordt bij Anderlecht.

Voor volgend seizoen is er ook sprake van een nieuwe kapitaalverhoging – er is sprake van 14 miljoen – om slagkrachtig te blijven, maar dat moest nu nog niet beslist worden. Dat is ook meer een zaak van de aandeelhouders, dan van de bestuurders.