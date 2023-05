Wouter Vandenhaute spreekt na raad van bestuur bij Anderlecht: “Top vier is het doel volgend seizoen, we maken de nodige middelen vrij”

Wat is het plan voor de toekomst? De raad van bestuur van Anderlecht evalueerde het barslechte seizoen en bekeek hoe het nu verder moet. Een kapitaalverhoging van 14 à 15 miljoen in de maak, Tomas Van den Spiegel wordt bestuurder en het sportieve plan van Jesper Fredberg werd unaniem goedgekeurd. “Eerst verkopen om dan pas spelers te kunnen halen? Dat is niet aan de orde.”

Eigenaar Marc Coucke, Wouter Vandenhaute, Etienne Davignon, Michael Verschueren, Brussels burgemeester Philippe Close... De raad van bestuur van Anderlecht stapte om 18 uur het Lotto Park binnen voor wat een stevig onderhoud beloofde te worden. Het was tijd om uitleg te verschaffen. De positie van Wouter Vandenhaute - ondanks protest van de harde kern - was daarbij nooit een agendapunt, maar de niet-uitvoerende voorzitter moest wel een resem vragen beantwoorden net zoals de CEO Sports Jesper Fredberg en de CEO Non Sports Kenneth Bornauw. Zo’n drie uur later kwam iedereen terug naar buiten. Vandenhaute sprak zelfs met de media. “Het was een heel constructieve bijeenkomst”, klonk het. “We stonden eerst stil bij de zware ontgoocheling van afgelopen seizoen. Dit was het slechtste ooit en iedereen is daar hard door geraakt. Oké, we haalden voor het eerst in vijf jaar de groepsfase van een Europees toernooi en bereikten zelfs de kwartfinales in de Conference League, maar dat verzinkt in het niets bij die elfde plaats in de competitie. De manier waarop we in AZ werden uitgeschakeld maakt het bovendien ook dubbel zuur. We discussieerden intens over waarom het is fout gelopen, want een jaar als dit willen we nooit meer meemaken.”

Kapitaalverhoging

Daarom blijft Anderlecht niet bij de pakken zitten. Etienne Davignon, de 91-jarige bestuurder van RSCA, nam het voortouw om iedereen weer vooruit te stuwen. “Etienne Davignon benadrukte nogmaals dat er zoveel potentieel in deze club zit. Hij was één van de grote motoren in deze Raad van Bestuur”, gaf Vandenhaute nog mee. “Maar hij zei tegelijkertijd dat we pas weer zullen vooruitgaan als we de rangen sluiten.”

© BELGA

Zo gebeurde het ook. Jesper Fredberg verduidelijkte zijn sportieve plan voor de toekomst en er werd aangegeven welk budget nodig is. Het plan werd door de bestuurders unaniem goedgekeurd. “Het geloof in Jespers’ plan is er. Onze ambitie is om volgend seizoen opnieuw top vier te spelen en daar maken we de nodige middelen voor vrij. Jesper Fredberg moet ambitieus de markt kunnen opgaan. Het zal niet zo zijn dat we eerst spelers moeten verkopen vooraleer we versterkingen aantrekken. We moeten het momentum pakken.”

Het logische gevolg is dan wel dat er nog eens een kapitaalverhoging komt. Er wordt gesproken over een injectie van zo’n 14 à 15 miljoen euro, maar dat blijft onbevestigd. Ook Vandenhaute legde in het algemeen uit wat er staat te gebeuren. “Kijk, als Anderlecht dit seizoen Europees voetbal had gehaald, dan had de club nu al voldoende middelen gegenereerd om verder te groeien. Helaas, is dat dus niet gelukt. Aangezien we ambitieus zijn zullen er dus inspanningen moeten geleverd worden. Het is nu aan de aandeelhouders om te beslissen hoever die reiken. Dat zal één van de volgende dagen wel gebeuren.”

Van Den Spiegel

Opvallende aanwezige tijdens de raad van bestuur was trouwens Tomas Van Den Spiegel (44). De voormalige basketter is de zakenpartner van Wouter Vandenhaute bij koersorganisator Flanders Classic en vertegenwoordigde diens co-investeerder Geert Duyck. Van Den Spiegel wordt straks benoemd als nieuwe bestuurder. “Het was niet mijn idee”, verduidelijkte Vandenhaute. “Kijk, toen Geert Duyck en ikzelf met Mauvavie in het kapitaal stapten via onze vennootschap Mauvavie hadden we recht op twee bestuurders. Er ontbrak er nog ééntje en Tomas Van Den Spiegel zal zeker toegevoegde waarde hebben.”

De voormalige topsporter is getransformeerd naar een sterke marketingman. Een tijd geleden deed hij met zijn bedrijf zelfs een commerciële en operationele doorlichting van Anderlecht, terwijl Ben Jansen van Couckes’ investeringsvehikel Alychlo de financiële doorlichting deed. Vandenhaute eindigde: “Tomas Van Den Spiegel heeft expertise en is een toegevoegde waarde. En wat nog belangrijker is: hij durft mij goed tegen te spreken.” (lacht)