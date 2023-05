Pulitzerprijzen voor berichtgeving over Oekraïne en abortus

De kranten Washington Post en New York Times en het persbureau AP hebben de prestigieuze Pulitzerprijs gekregen voor hun verslaggeving over de beperkingen van het abortusrecht in de VS en de oorlog in Oekraïne.

De New York Times won in de categorie internationale verslaggeving voor zijn “onverschrokken verslaggeving over de Russische invasie in Oekraïne”, inclusief een acht maanden durend onderzoek naar Oekraïense doden in de stad Boetsja. AP werd door de jury geëerd voor zijn verslaggeving in woord en beeld vanuit de zwaar betwiste Oekraïense stad Marioepol, lang nadat andere nieuwsorganisaties het toneel hadden verlaten.

In de categorie onderzoeksjournalistiek kreeg The Wall Street Journal de hoofdprijs, voor onthullingen over belangenconflicten bij overheidsagentschappen. The Los Angeles Times viel in de prijzen in de categorie breaking news voor een reportage over racistische gesprekken van ambtenaren van de stad in Californië. In de categorie nationale verslaggeving won The Washington Post met zijn berichtgeving rond abortus, nadat het Hooggerechtshof het landelijk recht had afgeschaft.

Van de 23 categorieën van de Pulitzerprijzen zijn er 15 voorbehouden aan journalistieke werken, van onderzoeksverhalen tot foto’s en cartoons. De prijs wordt echter ook toegekend voor literatuur, muziek en theater. De winnaars worden gekozen door een jury van de New Yorkse Columbia University.