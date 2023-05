Britse politie excuseert zich persoonlijk bij zes betogers die tijdens kroning van koning Charles opgepakt werden

Op de dag van de kroning van koning Charles, afgelopen zaterdag in Londen, was ophef ontstaan over de arrestatie van in totaal 52 personen die van plan waren te betogen. Het ging om mensen die tegen de monarchie zijn, maar net zo goed om klimaatactivisten die zich wilden laten horen nu de hele wereld meekeek. “Een alarmerende aanval op ons recht op protest”, zeiden zij achteraf.

De Londense politie heeft zich nu verontschuldigd bij zes van die opgepakte betogers. Dat zegt Graham Smith, een van de leiders binnen die Republic-beweging, bij PA. De man kreeg maandag thuis in Reading bezoek van een hoofdinspecteur en twee agenten. “Ze zagen eruit alsof ze er verveeld mee zaten”, zegt hij. “Ik zei dat ik hun excuses niet zou aanvaarden. We hebben veel vragen waar we een antwoord op willen en we gaan actie ondernemen.” Hij had eerder al opgeroepen tot een onderzoek naar de feiten.

Een intern onderzoek bij de politie zou uitgewezen hebben dat er geen enkel bewijs was dat de zes betogers van plan waren om zich vast te lijmen of vast te ketenen aan de weg of een gebouw, een manier van betogen die sinds vorige week verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De zes waren opgepakt omdat in hun voertuig voorwerpen gevonden werden waarmee ze zich hadden kunnen vastketenen, en daarom werd zo gehandeld. “Maar we kunnen niet bewijzen dat zij het echt van plan waren.”

“Het spijt ons dan ook dat die zes gearresteerde personen de grotere groep betogers op Trafalgar Square niet hebben kunnen vervoegen”, staat in een statement. De borg van de zes is geannuleerd en ze zullen niet vervolgd worden.