Biden hoopt op “eerlijke” deal voor Hollywoodstakers

“Ik hoop oprecht dat de staking van Hollywood-schrijvers wordt opgelost en de schrijvers zo snel mogelijk een eerlijke deal krijgen die ze verdienen”, klonk het in de marge van een voorstelling ter ere van de Aziatische gemeenschap in de VS. Het was voor het eerst dat de 80-jarige president zich uitsprak over het arbeidsconflict.

Duizenden Amerikaanse televisie- en filmmakers zijn op 2 mei in staking gegaan omdat de onderhandelingen met de belangrijkste studio’s en platforms zijn mislukt, met name over een loonsverhoging. Ze eisen ook minimumgaranties voor een vaste baan en een groter deel van de winsten die streamingdiensten binnenhalen.

De sociale acties hebben onmiddellijke gevolgen voor sommige televisieprogramma’s en op langere termijn voor series en films die dit jaar verschijnen. De staking is ook slecht nieuws voor onder meer bloemisten en cateraars in California die sterk afhankelijk zijn van de entertainmentsector.

De laatste grote vakbondactie in Hollywood was de schrijversstaking die de Amerikaanse omroepindustrie in 2007-2008 lamlegde. Het 100 dagen durende conflict kostte de industrie toen zowat 2 miljard dollar.