Verdachte van schietpartij Texas werd eerder ontslagen uit Amerikaans leger

De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij in een winkelcentrum in Texas is in 2008 uit het Amerikaanse leger ontslagen na minder dan drie maanden dienst. Dat meldt een legerwoordvoerder maandag.

De schutter, die bij de schietpartij door een politieagent werd neergeschoten, werd geïdentificeerd als Mauricio Garcia, een 33-jarige man uit Dallas in het zuiden van de VS. Hij kwam bij het leger “in juni 2008 en werd drie maanden later ontslagen zonder zijn initiële training te voltooien”, zei de Amerikaanse legerwoordvoerster Heather Hagan maandag, eraan toevoegend dat de man niet werd ingezet of gedecoreerd. Ze gaf geen verdere details over de reden van zijn ontslag.

De autoriteiten weigerden ook commentaar te geven op de mogelijke banden van de verdachte met extreemrechtse groeperingen, waarover Amerikaanse media berichten. Een politiebron bevestigde echter dat deze elementen afkomstig waren uit een uitgelekt onderzoeksdocument. Volgens verschillende Amerikaanse media en de onderzoekswebsite Bellingcat had de verdachte een account op een Russisch sociaal netwerk waar hij neonazistische opmerkingen deelde.

Zaterdag doodde de schutter acht mensen, onder wie kinderen, in een winkelcentrum in Allen, een voorstad van Dallas in de Amerikaanse staat Texas. Volgens ooggetuigen begon de man lukraak op voorbijgangers te schieten. De dader werd door een agent die toevallig ter plaatse was, doodgeschoten. President Joe Biden riep na de schietpartij nogmaals op om aanvalswapens te verbieden in de VS en wees erop dat dit jaar in de VS al zowat 200 schietpartijen plaatsvonden.