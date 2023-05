De verklaring van minister De Sutter dat ze transparantie wil brengen in het Bpost-dossier, wordt met de dag minder geloofwaardig. — © Jimmy Kets

Is minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter bezig transparantie te brengen bij Bpost, of holt ze achter de feiten aan? Met elke dag die voorbijgaat, valt er meer uit te leggen. Welke vragen mag ze vandaag in de bevoegde Kamercommissie verwachten?