Containerschip ramt brug en duwt wegdek naar boven: vrachtwagen rijdt frontaal in op ophaalbare gedeelte

Op het zeekanaal Brussel-Schelde in Tisselt (Willebroek) is maandagavond een schip tegen de Ringbrug gevaren. Door de klap werd het ophaalbare gedeelte van de brug een halve meter naar boven gedrukt. Een vrachtwagen kon dat plotse obstakel niet meer vermijden er reed er frontaal op in. Bij de klap vielen ook twee containers van het schip in het water. Door het incident bleef de Koning Boudewijnlaan (N16) de hele nacht afgesloten.

De vrachtwagen crashte tegen het wegdek dat een halve meter omhoog stond en raakte zwaar beschadigd. — © TDK

Het ongeval gebeurde omstreeks 22.30 uur maandagavond. Een duwschip duwde twee containerboten voort in de richting van Zemst. Wellicht dacht de schipper dat hij probleemloos onder de brug van de Koning Boudewijnlaan (N16) zou kunnen doorvaren, maar dat liep enigszins anders. Het eerste containerschip geraakte nog zonder problemen onder de brug door, de tweede boot die werd voortgeduwd was te hoog geladen en botste tegen de brug. De klap was zo hevig dat het ophaalbare gedeelte van de brug ruim een halve meter naar boven werd gedrukt. Net op dat ogenblik passeerde er een vrachtwagen die richting Mechelen reed. De truck reed frontaal in op het stuk wegdek dat deels omhoog stond en kwam enkele tientallen meter verderop tot stilstand. De vrachtwagen liep enorme schade op en zakte zelfs door zijn as. De chauffeur is lichtgewond geraakt bij het ongeval en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Het containerschip kwam klem te zitten onder de brug. — © Theo Derkinderen

Containers in water

“Er zijn ook twee containers van het schip in het water gevallen”, gaat brandweerofficier Eric Simon verder. “Die twee containers hebben we vrij snel kunnen lokaliseren. Onze mensen hebben er een boei aan vastgemaakt zodat we weten waar ze liggen voor de berging. Het ging om twee lege containers. Op het duwschip, dat 199 meter lang was, waren gevulde en lege containers aanwezig maar er was geen sprake van gevaarlijke producten die werden vervoerd.”

Verschillende containers raakten door de impact beschadigd en dreigden alsnog in het water te belanden. — © Theo Derkinderen

Door de crash van de vrachtwagen lekte er ook een grote hoeveelheid diesel uit de tank van de trekker. “De diesel verspreidde zich op het brugdek en liep ook naar beneden, in het kanaal. We hebben alles zo snel mogelijk proberen in te dammen om de vervuiling zo beperkt mogelijk te houden. Maar er is een hoeveelheid diesel in het water beland.”

Vast

Een takeldienst kwam ter plaatse om de vrachtwagen, die geladen was met levensmiddelen, weg te takelen. “Na die klus is de brug een klein beetje naar boven gehaald zodat het schip zich ook kon verplaatsen. Door de aanvaring dreigden nog enkele containers in het water te vallen. Eén container stond zelfs helemaal verticaal en zat vast onder brug.”

© Theo Derkinderen

Nadat het schip aan de kant was aangemeerd kon de in de loop van de nacht de inspectie van de brug zelf gebeuren. Daarvoor kwamen medewerkers van de Vlaamse Waterweg ter plaatse. Met extra verlichting werd de brug op schade gecontroleerd.

Afgesloten

De hulpdiensten, Vlaamse Waterweg, politie en het gemeentebestuur van Willebroek hielden in de loop van nacht overleg in een commandopost om de hele operatie te coördineren. De Koning Boudewijnlaan bleef de hele nacht afgesloten voor het verkeer. Zowel richting Mechelen als richting A12. “Verkeer dat zwaarder was dan 3,5 ton moest de omleiding via de A12 en E19 volgen. Kleiner verkeer kon dan weer lokaal omrijden via het centrum van Willebroek Tisselt”, gaat politiewoordvoerder Dirk Van de Sande verder.

Er wordt nu onderzocht hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Op het schip vielen geen gewonden. In de loop van dinsdag zullen de twee gezonken containers uit het water worden gehaald en zal ook de dieselvervuiling op het water worden aangepakt. Het scheepvaartverkeer zou al zeker tot de middag gestremd blijven.