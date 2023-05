Na intimidatie van parlementslid: Canada en China wijzen elk diplomaat uit

In een ruzie over de mogelijke Chinese poging om een Canadees parlementslid te intimideren, hebben Canada en China elk een diplomaat uitgewezen. De Chinese diplomaat Zhao Wei kreeg maandag te horen dat hij Canada moet verlaten. De reactie van Peking liet niet lang op zich wachten: een Canadese diplomaat in Shanghai is tot ‘persona non grata’ verklaard en moet eveneens de biezen pakken.

Aanleiding tot de heibel is een bericht van de Canadese geheime dienst over de rol van Zhao Wei in Toronto bij de poging om informatie over parlementslid Michael Chong in Hongkong te verzamelen. Die informatie zou als basis dienen voor “politieke sancties”. De Canadese parlementariër had de vervolging van de Oeigoeren, een moslimminderheid, in de noordwestelijke Chinese regio Xinjiang bekritiseerd.

Het nieuwe diplomatieke opstootje bezwaart de al gespannen relaties tussen Canada en China nog meer. “We zullen geen enkele inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden dulden”, aldus de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Mélanie Joly. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking sprak over een “gewetenloze actie” en behoudt zich het recht voor verdere maatregelen te nemen.

De relaties tussen Ottawa en Peking kregen in 2018 een knauw na de arrestatie van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou in Canada en de daaropvolgende arrestaties van twee Canadezen in China. De drie personen zijn inmiddels vrijgelaten.