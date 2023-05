Veranderingen op til in het vrouwenvoetbal: Lotto Super League vanaf volgend seizoen onder vleugels Pro League

De Pro League organiseert voortaan ook de Lotto Super League, de hoogste afdeling in het vrouwenvoetbal. De Hoge Raad - het regelgevend orgaan binnen de Belgische voetbalbond - zette daarvoor het licht definitief op groen. De Pro League en de KBVB bereiden de overdracht al een tijdje voor, waardoor de Lotto Super League al in het seizoen 2023-2024 tot de profcompetities kan toetreden. De Pro League werkt ook aan een plan om het vrouwenvoetbal verder te professionaliseren.

Lorin Parys, CEO van de Pro League, ziet deze transfer als een logische volgende stap voor de Lotto Super League. “De KBVB en de Pro League bundelen hun krachten en expertise voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Een logische stap in onze gezamenlijke ambities die we nu eindelijk kunnen zetten. De Pro League zet daarbij in op een zo sterk mogelijke topcompetitie die jonge speelsters doet dromen van een profcarrière. Een kwalitatieve Lotto Super League met ambitieuze teams én meer visibiliteit zal wekelijks duizenden meisjes inspireren om de voetbalschoenen aan te trekken en zorgt voor een grotere en kwalitatieve groep van talent voor de Red Flames. Zo versterken we samen met de KBVB en de vleugels het vrouwenvoetbal, van de basis tot de top.”

© BELGA

Na de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Croky Cup, wordt de Lotto Super League zo de vierde voetbalcompetitie in de schoot van de Pro League. De vrouwenreeks gaat in het laatste weekend van augustus van start, met tien teams. Eentje minder dan dit seizoen omdat Eendracht Aalst zich terug trok.

Samen met de Pro League-clubs bouwt Dennis Henderickx, sportief directeur van de Pro League, aan een strategisch plan voor de ontwikkeling van de Lotto Super League. “Het doel is om de hoogste vrouwenafdeling stelselmatig te doen groeien tot een uiterst professionele competitie. We werken hiervoor op verschillende basisdomeinen, zoals het versterken van de clubbesturen, talentdetectie, opleiding en infrastructuur. Ook de uitbouw van een bredere fanbasis, de ontwikkeling van mediarechten en commerciële groei zijn belangrijke werkpunten”, licht Henderickx toe. De Pro League werkt samen met de clubs en partners de krijtlijnen van dit plan concreet uit.